Az ajkai játékos elmondta lapunknak, hogy nagyon szeret játszani és próbára tenni a szerencséjét, bár nem túl sok sikerrel.

- Éppen ezért inkább abban a sikerben hiszek, amiért tennem kell valamit, de a játékról attól még nem mondok le. Most sem nyerni mentem, hanem hogy jól érezzem magam, és ez sikerült is. Bár a játék végéhez közeledve több mint kétmillió forintot gyűjtöttem össze, és ha így marad minden, mehettem volna a fődíjért, de az összeget rajtam kívül álló okból, egy csere miatt nagyrészt elvesztettem. Mégsem ment el a kedvem a vetélkedéstől. A robotgépnek nagyon örülök, sokat főzök otthon, bár sütni kevésbé szoktam. Az életmódváltás kifejezést is azért találtam ki olyan hamar a játékban, mert mostanában az egészségem és a fittségem érdekében a korábbinál egészségesebben étkezem. Több vizet iszom, alig fogyasztok alkoholt, konditerembe járok. Fogytam és izmosodtam, ez pedig a munkámban is jól jön. Tűzoltóként nyertem már lépcsőn futó versenyt például, és most a meglehetősen nagy és nehéz szerencsekerék forgatása sem okozott gondot – mondta Mógi, aki egyébként Devecserben a megye I-ben focizik is.

- Csak a műsor kezdetének pillanatában tudtam meg, hogy a másik férfi játékostársam mellé harmadik személynek egy vonzó hölgyet, Bódi Sylvit kapjuk. Reménykedtem benne, hogy egy csinos hölgy lesz a társunk, nagyon örültem Sylvinek, aki közvetlen, kedves volt. Jó volt a játék hangulata, a műsorvezető, Kasza Tibi is sokat tett ezért, így nem izgultam az adás alatt, csak az azt megelőző napon. Sydney van den Bosch-sal jól sikerült a közös játék, megnyertük a párbajt, amin három játékot szintén én nyertem, úgyhogy nem vagyok elégedetlen és csalódott sem. Eleve úgy vágtam neki a játéknak, hogy ha pénznyereménnyel távozom, akkor annak egy részét felajánlom egy tűzoltó szervezet támogatására – mondta Mógi, aki azt is elárulta, hogy amennyiben lesz hasonló lehetőség, újra játszik valamelyik televíziós vetélkedőben.