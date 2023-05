Munkatársunk a helyszínen azt látta, hogy valóban, közvetlenül a Veszprém utáni szakaszon több száz méter hosszan a fák nagy része nem lombosodott ki, csupasz ágak meredeznek az ég felé. Nem feketefenyőkről van szó, ilyet is láthatunk néhányat pusztulófélben a kerékpárút mentén – köztudott, hogy a hazai feketefenyő-állományt gombafertőzés tizedeli –, hanem lombos fák száradtak ki, vélhetően a tavalyi szárazság miatt. És, amiért olvasónk aggodalmát is kifejezte, láttunk az út felé kidőlt fákat, letört ágakat is, ahogy azt a helyszínen készült fotók is mutatják.