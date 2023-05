– Pár hete sétáltunk családtagjaimmal a Gerence medrében, akkor még a mostaninál kevesebb víz volt benne, mi pedig laposabb kavicsokat gyűjtöttünk, hogy a piacon azokra írjuk a palántáink árait. Találtam pár csontot, amikor pedig körülnéztem, honnan származhatnak, megláttam a partfalban egy nagytestű állat maradványait. Kavicsos részen fekszik és láthatóan megrongálta az, hogy felszínre került, az, hogy kimosta a víz, no meg a növények is kárt tettek benne. Őskori, jégkorszaki lelet? Ezt persze nem tudtam eldönteni, ezért vittem be pár csontdarabot Zircre, a természettudományi múzeumba, ám a paleontológiával, földtannal foglalkozó kutató sem tudta azokból beazonosítani a kort és a fajt – mondta el lapunknak a pénzesgyőri Simoncsics Gábor, aki később lekaszálta a közeli területet, ahol közösségi régészetet szerveztek. A napokban kezdődött el a leletmentő ásatás, az érdeklődők csatlakozhatnak hozzá.

Eddig gyerekek, felnőttek egyaránt kivették részüket a munkából, ami bővíti ismereteiket. A feltárást felülről kezdték, vízszintes szelvény nyitásával, amiből így lehetségessé vált a leletek pontos dokumentálása. Már a csontok eredeti szintje fölött mintegy negyven centiméterrel ráleltek egy csigolyacsontra, végül a felszíntől számított egy méteres mélységben megtalálták a csontvázat, melynek szerencsére nagyon sok eleme megmaradt, a patak nem hordta még el.