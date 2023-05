A magyar vitorlázás kezdete az 1800-as évek végére tehető, amikor is tizenhat magyar arisztokrata megalapította az első magyar vitorlás klubot. Az MVSZ a 2000-es évek óta szintén megünnepli a magyar sport napját. Van is mit ünnepelni, ugyanis a magyar élsportoló vitorlázók az elmúlt években jobbnál jobb eredményeket értek el a nemzetközi mezőnyben. A legeredményesebb magyar női vitorlázó Érdi Mária, aki a legutóbbi ötkarikás játékok után ismét jó esélyekkel vitorlázik az olimpiai kvóta megszerzéséért, hasonlóan Vadnai Benjáminhoz és testvéréhez, Jonatánhoz. Büszkék lehetünk Berecz Zsombor a világ- és Európa-bajnok vitorlázóra is, aki a tokiói olimpiáról ezüstéremmel tért haza. A Majthényi Szabolcs és Domokos András kettős húsz világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérem tulajdonosaként a vitorlázás történetének egyik legsikeresebb magyar párosa.

Az MVSZ által rendezett legtöbb vitorlás sportesemény hosszú múltra tekint vissza, ilyen például a május 13-ai balatoni évadnyitó túraverseny, amelyen megkoszorúzzák a Balatont. Ezzel hivatalosan megkezdődik a hajózási, valamint a balatoni idegenforgalmi szezon. Július elején indul a Kékszalag Fesztivál, amelyen belül a Fehér Szalagot, Kékpántlikát rendezi meg az MVSZ, valamint a Kékszalagot, ahol a vitorlázók Európa egyik leghosszabb tókerülő versenyén mérhetik össze tudásukat, miközben a kilátogatók különböző parti eseményeken vehetnek részt.

Az MVSZ célja a hagyományok fenntartásával többek között az, hogy a vitorlázás még népszerűbbé váljon Magyarországon, illetve a magyar vitorlázók továbbra is sikeresen szerepeljenek a nemzetközi versenyeken. Emellett azt szeretnék, hogy a vitorlázás minél több ember számára elérhető legyen, növelve ezzel a szabadidős vitorlázók számát. – Hagyjuk, hogy a sport összekösse az embereket, és ünnepeljük együtt a magyar sport napját! – hangsúlyozta Haranghy Csaba, az MVSZ elnöke.