Mint megtudtuk, Sárospataktól Hajdúböszörményen át Zalaegerszegig az ország számos pontján neveltek ciprusmagoncot alsó tagozatos osztályok, így a gyerekek nemcsak a badacsonyörsi arborétum egyik legkülönlegesebb növényfaját ismerhették meg, de számos kreatív, közösségépítő feladatot is megoldhattak. A különleges vetélkedőt januárban hirdette meg a Folly Arborétum és Borászat Égig Érő Tanterem Alapítványa, miszerint alsó tagozatos osztályoknak ciprusmagokból kiültetésre alkalmas magoncot kellett nevelni, emellett a versenyidőszakban hétről hétre játékos, kreatív feladatokat megoldani. A játékot a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola halimbai Dr. Szalai Miklós Tagintézményének harmadikos diákjai nyerték, akik egyebek mellett közös énekléssel és La Fontaine-mesék felolvasásával biztatták növekedésre ciprusmagoncaikat. A tanulók a cserepet különleges festésű kavicsokkal és saját készítésű, miniatűr kerítéssel díszítették, sőt a növényekről mesét is írtak, amelyet az osztály tagjai illusztráltak.

- Úgy gondoljuk, hogy a pályázat túlmutat a Follyn, hiszen a gyerekek jobban megtanulják, miként lehet összefogni és gondoskodni valamiről. A gyerekeket az ültetés és a játékos feladatok, a meseolvasás, az éneklés, a kavicsfestés mozgatták meg leginkább, de nagyon szép rajzok is születtek – mondta Folly Réka, a Folly Arborétum és Borászat vezetője és tulajdonosa.

A játékban a második helyet a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 3. z osztálya szerezte meg. A harmadik helyen a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola 3. b osztálya végzett.