A mákolaj magas foszfortartalma elősegíti a kalcium felszívódását és a csontokba való beépülését. A máknak magas a kalciumtartalma, sok E-, C-, és B-vitamin található benne. Emellett rengeteg cinket is tartalmaz, ami elősegíti a növekedést és a fejlődést, illetve az immunrendszert is erősíti. Nem mellesleg a legfinomabb süteményeket, a bejglit és a pozsonyi kiflit is a máknak köszönhetjük. A pipacs is számos alkaloidot tartalmaz, mely gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású. Érdekesség, hogy a Strepsils szopogatótabletta alapanyaga is a pipacsból származik.