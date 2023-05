Tíz éves az apátság látogatóközpontja, amelyhez hozzá tartozik a bazilika, a királyterem, a Vöröstorony, a rendtörténeti kiállítás, a műemlékkönyvtár és az arborétum is. Ezek ma kedvezményesen látogathatók. A kerek évforduló apropóján rendezték meg a monostor díszudvarán a majálist is, vásárral, körhintával, egyebekkel. Nagy Andrea, a látogatóközpont vezetője lapunknak elmondta, hogy a majális eredetileg a természet újjászületését szimbolizálta, 2013 májusában pedig az apátság is újjászületett, illetve azzal együtt megszületett a látogatóközpont, aminek most a tíz éves jubileumát ünnepeljük.



A majális és a májusfa a tavasz, a természet megújuló erejének ünnepe évszázadok óta. Bár a tavaszünnep gyökerei a pogány korszakra vezethetők vissza, ugyanakkor a középkorban már Fülöp apostol szerencsés megmenekülését, majd a keresztfán szenvedett vértanúságát, mások Jakab apostol vértanúságát említik a májusfa-állítás szokásának magyarázataként, s a XVIII. században szokás volt még a templomokban is májusfát állítani. Ezen kívül május elseje egyházi ünnep is, Munkás Szent József, a munkások védőszentje, Jézus nevelőapja tiszteletére.