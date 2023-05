– Jó terméskilátásokat ígér az idei hazai szabadföldi szamócaszezon, mert a tavaszi fagy nem tett kárt a gyümölcsben, bár a hűvösebb időjárás okozott némi késést az érésben – mondta el Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Kiemelte, Magyarországon mintegy 840 hektáron termesztenek szamócát, a fajtaválasztásnál az íz, a zamat a fő szempont, kifejezetten a jó ízű, a hazai termőhelyhez jól alkalmazkodó fajták váltak be termelők és fogyasztók körében.

A szamócában több C-vitamin található, mint a citrusfélékben, kiemelkedő kalcium- és magnéziumtartalma, s a benne lévő nitrátvegyület előnyösen hat a véráramlásra, az izmok oxigénellátására. Kalóriatartalma alacsony, víztartalma magas, sportolóknak ideális. Íze mintegy háromszázféle komponensből áll, ezek összhangja adja utánozhatatlan ízét, különleges aromáját, ezért felhasználás, fogyasztás előtt 10-20 percig tartsuk szobahőmérsékleten! Az édes szamócát érdemes salátában is kipróbálni, mert az édes és a sós íz tökéletes párt alkot.

Fruttit, Veggit, Káoszt és Kozák Lucát, az Európai Friss Csapat program sportoló nagykövetét egy családi kertészetben látták vendégül, számos érdekességet, hasznos információt megosztva velük a szamócával kapcsolatban. – Hazánkban kedvezők az adottságok a szamócának, mert nemcsak a tápanyagdús talaj és a sok napsütés, hanem a téli időjárás is kedvez jelentős hidegigényének. Óvatosan kell szedni, hogy a csuma rajt maradjon, s a legfontosabb, hogy teljesen érett állapotban szedjük, és minél hamarabb fogyasszuk vagy használjuk fel. Így lehet leginkább érezni valódi ízét – mondta Barta Edit gyümölcskertész.

Kozák Lucának, az Európai Friss Csapat sportoló nagykövetének nagy kedvence a szamóca, fantasztikus az íze, zamatos, frissítő, pozitív hatása van teljesítményére és a regenerálódására. – Rendszeresen fogyasztom reggelire zabkásával, szuper napindító fogás! Sportolóként a kiegyensúlyozott, tudatos táplálkozás, a szezonális friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása versenyfelkészülésem alapvető része.

Bernáth József, az Európai Friss Csapat séfje a főzőworkshopon szamócás spárgasalátát készített hollandi mártással. – A szamócához édes íze miatt elsősorban a desszerteket társítjuk, de most bemutatom, hogy nemcsak desszertként, de főételként, salátákhoz is kiváló – mesélte, aki főzés közben néhány hasznos tanácsot is adott. – A szamócával a gyerekek szempontjából is szerencsénk van, ugyanis a málnához képest kisebbek a magjai, így nem ragadnak a fogak közé. Ráadásul kevésbé savas, a gyermekek körében talán az egyik legkedveltebb gyümölcs – tette hozzá a séf.