Két éve is megszervezték, hogy Olaszfaluból eljussanak a pápalátogatásra, az akkor átéltek miatt is szerették volna azt most megismételni. "Eleve a hitben megerősödve indul el az, aki a szentatya szentmiséjének élőben meghallgatására szánja a szabadidejét, de szavai még segítenek, erőt adnak, erkölcsi kapaszkodót jelentenek. Azt sugallják érzések révén, hogy jó úton járunk, egymás felé fordulva. Utóbbi ténylegesen megtörtént az esemény alatt. Mi a Szabadság téri parkban voltunk tanúi a közösségi élménynek. Itt is szinte tapintható volt az egyházfő szeretetének jelenléte, annak a hatása, hogy ránk figyel. Sokan összegyűltünk, minden ottlévő imádkozott az ellenségeiért is, s így együtt azt hatásosabbnak gondoltuk, ugyanakkor az elcsendesedésre szintén mód nyílt. Mindig van esély az ellenségeskedés feloldására, az imádkozás a szeretet kapuja és a belső béke ugyanolyan fontos – ezek az üzenetek érintettek meg leginkább a pápa szentmiséje során. Szeretet – ezzel az egy szóval foglalhatom össze a szentatya szertartását" – mondta el lapunknak Klausz Anna.