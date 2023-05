Persze attól azért idén is lehet tartani, hogy nyárra megint kiszáradnak medreik az aszályban és már most is van elszomorodásra ok. Amikor lefotóztuk Bakonynána közelében a Gaját, sajnos nem tudtuk nem észrevenni a természetet elcsúfító szemetet, a rikító színű nejlonszatyrot és az ismert világmárka jellegzetes üdítős műanyag palackját. A piros, az ilyen piros az tilos a zöldben is – ezt gondoljuk, azaz itt semmiképp sem helyénvaló a hulladék lerakása. Inkább fényképeztük a vérehulló fecskefű sárga virágait. Kipróbáltuk a népi tapasztalatokra alapozó tanácsot: ha szárát megtörjük, nedvével tényleg eredményesen gyógyítható a szemölcs.

Fotó: Rimányi Zita

A lapu levelei szép nagyok, ahogy köztudomású e növényről, a gyalogbodzából pedig, ha beérik, lekvárt főzhetnek a hagyományokat őrzők.