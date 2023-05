Zsófi az EXPO rendszeres vendége, korábban is több étel különlegesség készítését mutatta be az EXPO-ra látogatóknak. Most is a tőle megszokott közvetlenséggel mutatta be a fortélyokat az elkészítés első pillanatától a kóstoltatásig, a zápor ellenére is kitartó közönség örömére. Nagy érdeklődés mellett pirította a felkockázott halfilét, párolta a zöldséget és készítette el a levest, amelyből aztán mindenki kapott kóstolót is.