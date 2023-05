Az új biciklis központ átadása mellett két kerékre is lehetett pattanni, kora délután áthalad Kapolcson a 45. Tour de Hongrie mezőnye is, a szurkolás után pedig a művészeteké lesz a főszerep.

A MűvészVölgy Kúria Kapolcs kulturális és turisztikai központja, mostantól pedig az új oldalépületbe költözött BalatonBike365 kerékpáros szolgáltató pontnak köszönhetően a bicikliseknek is fontos kiindulópontot jelent. Az új BalatonBike365 Port a „Bakony kapuja” szerepét fogja betölteni a kerékpáros úthálózatban, prémium kerékpárokkal, európai szintű szolgáltatásokkal várja a térséget kerékpárral felfedezni vágyó vendégeket. A központban a jövőben a kölcsönzés és útvonaltippek, valamint a biciklis információnyújtás mellett szervezett túrákra is lehet majd jelentkezni.

Oszkó Péter, az OXO Holdings alapító vezérigazgatója, a beruházás vezetője és megálmodója elmondta, négy-öt évvel ezelőtt kezdődött meg a volt tsz-udvar felújításának terve. 2019-ben kezdődött meg a munka, aminek az eredménye a megújult Kuthy-kúria, a Hello Wood által tervezett pajtaszínpad, és a most elkészült új szárny, amelyben helyet kapott Ódor Dezső sajtkonyhája, illetve a Balaton Bike 365 projekt állomása is.

Priczinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke elmondta, kijelöltek a 200 kilométeres balatoni bringakör mellett további 800 kilométernyi jól kerékpározható utat. – Ezen az összefüggő útvonalhálózaton kialakítottunk pihenőket, szervizállomásokat, kitábláztuk és létrehoztuk a Balaton Bike 365 projekt honlapját és applikációját is, ami az útvonalakon túl turisztikai tájolóként is működik – tette hozzá. A cél az volt, hogy ne csak a Balaton-part, hanem a kicsit távolabbi települések is „felkerüljenek a térképre”. A kapolcsi bringaponton e-bike-okat lehet bérelni egész évben, de vezetett túrához is csatlakozhatnak majd az érdeklődők.

Márvány Péter, Kapolcs Község polgármestere szerint több évtizedes álom valósult meg, ami a helyiek és a turisták örömét is szolgálni fogja.

A kora délutáni órákban halad át a községen a 45. Tour de Hongrie mezőnye. A World Tour és Pro Tour csapatok világsztárjai várhatóan 14.15 körül érkeznek meg a településre. A világszínvonalú mezőny elhaladásakor 15 hazai biciklistának is drukkolhatnak.

A kerékpáros programok után a zenéé a főszerep: 15 órától a Modern Art Orchestra hívja a gyerekeket egy interaktív jazzkoncertre, utánuk Prieger Zsolt Harmadnapon zsoltárokkal című rendhagyó zenés irodalmi estje következik a MűvészVölgy Kúriában, a napot pedig a kapolcsi katolikus templomban a Modern Art Orchestra Sacred Music koncertjével zárják.