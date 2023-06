A tavalyi évben már a kiszáradás fenyegette a tavat, azonban június közepén a vízállása Agárdál már 109 centiméter volt. Ez azt jelenti, hogy egy hét alatt öt centimétert emelkedett. Tavaly ugyanebben az időpontban mindössze 92 centiméter volt a vízszint. Az elmúlt napok kellemes időjárása pedig felmelegítette, fürdésre alkalmassá tette a vizet, újra élvezhetjük a strandolás örömeit. Aki azonban inkább kerékpározna, az akár két keréken is megközelítheti a tavat a fővárosból, vagy a Balatonról. Érkezhetünk vonattal, Velence, Velencefürdő, Gárdony és Agárd állomásokon szálljunk le és vágjunk neki az útnak.

Sőt, körbekerekezni ugyancsak izgalmas kikapcsolódás, akkor is, ha nem készültünk fel rá edzésekkel. A Velencei-tavat körülölelő kerékpárút körülbelül 30 kilométer hosszú. Szinte teljes egészében kerékpárúton, kerékpáros nyomvonalon haladhatunk, érdemes akár egynaposra is tervezni a túrát. Ha kényelmes tempóban tekerünk és közben néhány pihenőt teszünk, akkor sem kell több három-négy óránál, és már körbeértünk. Ebben az esetben a tempó nagyjából 15 kilométer óránként, ezt pedig akár a gyerekekkel is teljesíthetjük. Annál is inkább, hiszen nagyjából vízszintes a terep, csupán néhány emelkedővel kell számolnunk. Frissítő állomással viszont annál többel találkozhatunk, különféle vendéglátóegységek kínálnak ellátást az út során.

Forrás: MW-archív

De nyugodtan készülhetünk egész napos programra is, mert sok helyen csábít megállásra egy-egy látnivaló, természeti, történelmi vagy irodalmi emlékhely. Érdemes körülnézni a vidéken. Az pedig, hogy honnan kezdjük a tó kerülését, teljesen mindegy. Amennyiben az óramutató járásával megegyező irányba indulunk a tó megkerüléséhez, az északi oldalon egy kicsivel nagyobb emelkedőre készüljünk. Ebben az esetben közúton kell megtennünk azt a szakaszt, de a másik oldalon kerékpárúton haladhatunk a lejtőn.