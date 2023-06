Mint mondta, az elmúlt húsz évben többen is keresték pincészetüket, hogy biztosítsanak szabad kifolyást a területükön lévő ásványvíz kútból, hogy a helyiek és turisták is hozzáférhessenek. - Úgy döntöttünk, hogy az igényeknek eleget téve, valamint a Balaton körül megnövekedett biciklis turizmus támogatása érdekében, létrehozzuk ezt a pihenőt. Az ideérkezők így mostantól egy kifejezetten kulturált környezetben olthatják szomjukat, s pihenhetnek meg ezen a szép, árnyas helyen - hangsúlyozta. Az előzményekről elmondta, hogy Badacsonyörsön a 2000-es évek elejéig volt a Varga Pincészet üzemével szemben, a vasúti töltésnél egy szabad kifolyású forrás, melyet az erre sétáló turisták és helyiek is szívesen látogattak. Különleges forrásvíz volt, melyet savanykás illata és íze miatt még borvíznek is neveztek a helyiek. Azonban a 71-es főút melletti kerékpárút építése során ez a forrás elapadt. Ezért döntött úgy a Varga Pincészet, hogy a területükön, ugyanezen a vízbázison lévő ásványvíz kútból szabad kifolyást biztosítanak.

Krisztin N. László polgármester üdvözölte a kezdeményezést, amelyet már ő is régóta szorgalmazott. Mint kifejtette, rengeteg kerékpáros jár erre, azonban az eddigi gyakorlat szerint többnyire csupán áthaladnak a településen. Ezúttal egy olyan hely jött létre, ami megállíthatja, s akár maradásra is késztetheti a bringásokat a jövőben.

Fotó: Szijártó János