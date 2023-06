Fábry Szabolcs polgármester a veolnak elmondta, július 19-ével kezdődik, de hivatalosan 20. és 23-a között tartják Nagyvázsonyban a VÁRaDALOM rendezvényeit. Az első napon Eperjes Károlynak lesz egy estje a várban, illetve Böjte Csaba misézik, de érkezik a Csillagösvény Gyermekkórus, melyben közel 80 gyermek énekel Csaba testvér neveltjei közül. Ezután fizetősek lesznek a programok, lezárják a vár környékét, csak gyalog lehet majd bemenni a vár körüli utcákba is. Megtelnek majd az udvarok, előkertek zenészekkel, Sebestyén Mártától a Misztrálig rengeteg fellépő lesz az Óbudai Népzenei Központ és Szerényi Béla szervezésében.

A településvezető elárulta, a zenei programok a középkori historikus zenétől a népzenéig terjednek, főleg ezek lesznek napközben hangsúlyosak, emellett kézművesek, foglalkoztatók és vásárosok is ellepik a vár környékét. Ugyanakkor 60 lovasra is számítanak, így a tervek szerint a Készenléti Rendőrség és a Magyar Honvédség Huszár Díszegysége is vendég lesz. Ezenkívül lovas hagyományőrzők sorakoznak fel, akik naponta többször járőröznek majd a településen, és látványos felvonulással mutatják meg magukat.

A július 22-e, szombati csúcsnapon – Fábry Szabolcs fogalmazott így – hatalmas várbuli is lesz este 10 órától, ugyanis a kenyérmezei csatát és a nándorfehérvári diadalt is ünneplik aznap. Megtudtuk, utóbbinak ez a napja, a kenyérmezeit pedig egy kicsit "előrehozták", Kinizsi Pál előtt tisztelegve. Sőt, a kenyérmezei csatát el is játsszák július 22-én az Igásló Központ körüli területeken, ahol 50-60 lovas és legalább ennyi gyalogos hagyományőrző fog bemutatókat tartani látványos lovas és földi csatajelenetekkel. Az idei VÁRaDALOM-ban a lovas katonai hagyományőrzés mellett a népzene és a középkori zene lesz főszerepben, de nagyszerű cigány zenészek is gondoskodnak arról, ha valaki nótázni, mulatni akar.

Ugyanakkor lesznek séták borkóstolóval egybekötve, és közéleti beszélgetések is. Kiderült, július 20-21-22-én nem lehet csak várjegyet vásárolni, hanem kizárólag fesztiváljeggyel lehet megtekinteni a várat, a teljes fesztiválprogramot, illetve ezenkívül még a Néprajzi Múzeumot vagy a Postamúzeumot. Fábry Szabolcs elmondta azt is, hogy megpróbálnak olyan szórakozást biztosítani a magyar hagyományokhoz hűen, melyben a katonai harci kultúránk lesz bemutatva.