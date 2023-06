Az érdeklődők egész nap folyamatosan érkeztek a tibeti láma által megáldott Boldogasszony-jurtába, hogy kipróbálják a különféle alternatív kezeléseket, amelyeket a jurta megálmodói, Varga Mária és Kövér Lászlóné Baba mutatott be.

A nyolc méter átmérőjű, természetes anyagokból épített jurta kör alaprajzának energetikai jelentősége van például a meditációk során. Ez az energia tovább erősíthető egyebek mellett körtánccal, csakratánccal, különféle terápiákkal. Az ősi magyar jurtában a reikikezelő, hangtálterapeuta hölgyek vallják, hogy számukra boldogságot jelent, ha segíthetnek másoknak. Néhány évvel ezelőtt hozták létre az ezoterikus központot, hogy azokkal az alternatív tevékenységekkel foglalkozzanak, amelyek az ő egészségügyi problémáikon is segítettek. A nyílt napon elmondták, hogy a hangtálfürdők, reikikezelések, masszázsok segítenek abban, hogy a klasszikus nyugati gyógyászat mellett más lehetőségekkel is megismerkedjenek, lelki felépülésükért is tegyenek azok, akiknek valamilyen panaszuk van. Vagy csak egyszerűen kikapcsolódjanak, lazítsanak, pihenjenek az odaérkezők a gyönyörű környezetben.

A jurta vendégei közül sokan újra és újra visszatérnek, kipróbálnak különféle hangtálkezeléseket, például a fürdőt, amely sejtszintig hat, megemeli a test sejtjeinek rezgésszámát, ez által javítja a közérzetet, kiegyenlíti az agyféltekéket. A különféle méretű hangtálak rezgése más és más, az által segítenek a gyógyulásban például ízületi problémák, derékfájdalom esetén. De a jurtában metamorf masszázsra, szimbólumterápiára, tibeti fejmasszázsra is van lehetőség, ezt mindet kipróbálhatták az érdeklődők a nyílt napon.