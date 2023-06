Ács Lajos elmondta, a nyári főszezon hétvégéire szervezett sportesemények az elmúlt években évi 32-39 ezer résztvevőt vonzottak. Idén a programkínálat bővítésével is szeretnék a Balaton-parti települések lakóit és a szabadságukat ott töltő fiatal és idősebb korosztályt nagyobb arányban bevonni az aktív kikapcsolódásba – tette hozzá.

Az újdonságok közé sorolta azt a tizenkét kiemelt ,,strandsport"-eseményt, amelyen a jól ismert strandlabdarúgáson, -kézilabdán, -röplabdán kívül megismerhető lesz a strandrögbi, a korfball, a tchoukball, több helyszínen pedig aquafitness programokkal is találkozhatnak majd a strandolók.

Az idei programsorozat a nulladik napon ,,női sportnappal" kezdődik. Két országos sportági szakszövetség strandsport eseményéhez kapcsolódva Balatonlellén, a Napfény strandon strandfutball-, Vonyarcvashegyen, a Lido strandon strandkézilabda-találkozót rendeznek női csapatok részére. Balatonalmádiban a Wesselényi strandon pedig több sportági eseményen is részt vehetnek az érdeklődők.

A folytatásban, július elsejétől augusztus huszadikáig szombatonként (helyenként vasárnaponként) 41 strandon várják a pihenő idejüket aktívan eltölteni, sportolni szándékozókat. Augusztus 26-án Vonyarcvashegyen rendezik meg a nyárbúcsúztató sportnapot, amelyen a programban részt vevő települések csapatai mérkőznek meg egymással.

A Mozdulj, Balaton! vízben és szárazföldön kihelyezett sporteszközeit a programnapokon kívül is bárki használhatja – hangsúlyozta Ács Lajos. Kitért arra is, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) szabadidősport-eseménysorozatát idén is 19,5 millió forintos költségvetéssel tervezték. A részt vevő települések csaknem 5,5 millió forintos befizetéseiből fedezik a strandi szervezők megbízási díjait. A BFT ötmillió forinttal támogatja a program lebonyolítását, találkozók szervezését, díjak beszerzését.

A sportprogram eseményeiről, helyszíneiről, időpontjairól júliustól az eseménysorozat honlapja közöl részleteket.