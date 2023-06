-Rendezünk egy jó bulit, őrizzük a hagyományt, hogy itt, ezen a helyen húsz éven át találkoztak a motorosok, köztük én is jöttem mindig, érvelt Kovács Péter. Az esemény szponzora, főszervezője azt mondta, hiányzott ez a találkozó a motorosoknak nagyon, akik ráadásul ezen a gyönyörű helyen, a Balaton partján találkoznak egymással. Ő maga is a tó szerelmese, mert a motorozás mellett a vitorlázás a szenvedélye. –Én most vendégként vagyok ott, ami nagyon jó érzés, megpróbálom felhőtlenül élvezni a találkozót, és nagyon örülök annak, hogy ismét létrehozták, ezt Dobai Attila mondta, aki húsz éven át szervezte az amerikai legenda nevét viselő balatoni nyárnyitót Alsóörsön.

–A motorozás az életem volt! Az pedig kitűnő érzés, hogy ismét itt lehetek, fogalmazott Borissza András, a találkozó egyik kezdeményezője, aki gyönyörű kutyájával érkezett. Ő és négylábú kedvence idén egy nyitott dzsippel tart a felvonulókkal szombaton délben. Befont haj, bőrszerkó, egy igazi motoros rocker benyomását keltette Pető Vilmosné Balogh Mária, aki Gödöllő mellől dübörgött el a Balatonhoz egy nagymotorral, és egy apró sátorban lakik négy napon át. Úgy fogalmazott, nincsenek szavak a motorozásra, Alsóörsnek pedig különleges hangulata van. Élvezi a látványt, a vasak különleges hangját, a partot, várja a találkozásokat, beszélgetéseket.

Navratil Antal és felesége, Hajnalka Várpalotáról jöttek egy háromkerekű járgánnyal, alig várták már, hogy ismét eljöhessenek az alsóörsi motoros bulira. –A szabadság a levegőben van, ez egy különleges életérzés, nem beszélve a kitűnő rockzenéről, így vélekedett Bálint Mária, aki lányaival, Xéniával és Edinával Ajkáról jött el már szerdán. Egy mobilház teraszán élvezték a hangulatot, a látványt, találkoznak barátaikkal, akikkel a motorozás hozta össze őket.