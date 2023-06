Fotó: Kovács Erika/Napló

Így a világ figyelme Magyarországra irányul, megismerik hazánkat, az embereket, a világ motorosai remélhetőleg később visszatérnek ide. Ez hangzott el a nemzetközi sajtótájékoztatón, amit Kolja Rebstock, a H-D európai igazgatója, Tom Ager, a H-D régió marketingigazgatója, Dobai Attila, a H. O. G Budapest Chapter alapítója, elnöke, és Szalay Balázs, a Sportmarketing ügynökség vezetője tartott Budapesten, a Hard Rock Caféban június 21-én, szerdán.

Elmondták, naponta 10-től éjfélig 80-féle program esz, bemutatják az elmúlt 120 év járgányait, veterán csodákat, lesz motoros kaszkadőr-, akrobatika- és triálbemutató, őrült iramú motorozás acélgömbben, extrém sportbemutatók, erősember- és szkanderverseny, adrenalinpark, programok családoknak.

Híres zenekarok zúznak a deszkákon, szerveznek vezetett túrákat is, úgy tudjuk, a Balatonhoz is. A túrákat a Dakar-versenyt is megjárt, profi motorosok vezetik, a szombati felvonuláson hatezer motoros Budapest legszebb részein dübörög végig. A fesztiválon lehet majd találkozni az amerikai motorlegenda-gyártók leszármazottaival. A részletekről a fesztivál honlapján lehet tájékozódni.

Mint ismert, a H-D-találkozót 20 éven át szervezte meg Dobai Attila Alsóörsön, melyekről írtunk. Az esemény a nyári szezon nyitánya volt a Balatonnál, fénypontját adta a motoros felvonulás, amikor az utaknál tömegek várták a vasak szerelmeseit.