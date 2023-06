Hasonlóra még nem volt példa a környéken, így kíváncsian indultam a város egyik legszebb részébe, ahol már álltak a piknikasztalok, és "úsztak" a színes léggömbök a nyári szellőben. Hét perccel 3 óra előtt szólítottam meg Markovits Alízt, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatóját, aki természetesen munkatársaival szintén a helyszínen volt.

– A piknik jól jelképezi azt az összefogást, ami az Európa Kulturális Fővárosa program mentén alakult, hiszen 116 település fejezte ki csatlakozását. Ez abban is megmutatkozik, hogy most szó szerint is egy asztalhoz tudunk ülni – fogalmazott kérdésünkre. – Különbözőek vagyunk, ám mégis jól tudunk együttműködni egy program és egy régió érdekében.

Érkeztek buszokkal piknikezők Tapolcáról, Keszthelyről vagy éppen Ajkáról, de Budapestről és az ország minden részéből. Az EKF stratégiai partnerei csakúgy, mint egyszerű érdeklődők.

– Hívtunk mindenkit, hogy legyenek részesei ennek a közösségi élménynek, mert mindannyian azt érezzük, hogy ez nagyon felemelő – tette hozzá Markovits Alíz, aki megjegyezte: kötetlenül, jó hangulatot szerettek volna vasárnap délutánra, semmiképpen sem hangosított, a mára szokásosnak mondható klasszikus eseményt.

Percekkel később Müller Mihállyal, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. sajtófőnökével is összefutottunk.

– Az EKF-nél mindig hagyomány, hogy meghívják azokat a testvérvárosokat is, akik már szerveztek Európa Kulturális Fővárosa- programot, vagy a jövőben fognak – mutatta az egyik asztalnál helyet foglaló "kollégákat" a szakember. – Most is több mint tucatnyi Európa kulturális fővárosából vannak itt, így érkeztek vendégek más mellett Újvidékről, Finnországból, vagy Svédországból és Ausztriából is. Sőt, a litvániai Kaunasból. Ők voltak az elsők, akik a kulturális főváros keretében hosszúasztal-pikniket szerveztek, mi pedig most másodikként tesszük ezt. Bízunk benne, hogy ez hagyomány lesz Veszprémben.