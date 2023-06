Színházépület számtalan létezik Magyarországon és szerte a kontinensen. De olyan, mint a veszprémi, csupán egyetlen. Az alig több mint 100 esztendős épület ugyanis Európa legelső vasbeton színháza! Tudták ezt? Egy fiatal építész, Medgyasszay (Benkó) István (1877–1959) kapott megbízást a tervek elkészítésére 1907-ben attól Óvári Ferenc országgyűlési képviselőtől, az 1905-ben alakult városi Színpártoló Egyesület elnökétől, akinek nevét ma az utca is viseli, melyre az épület főhomlokzata néz. A tervezőtől olyan épület megálmodását várták, amely hagyományos színházi előadásokon túl hangversenyek, bálok, sőt népgyűlések tartására is megfelelő. Több más elvárás is kísérte a megbízást, a terepviszonyok adta kihívásokkal is kénytelen volt megbirkózni a tervező, de lényegében egy multifunkcionális kulturális központot kívántak létrehozni már akkor, a történelmi városközpont közelségében, a belső püspökkertben, ami sikerült. Veszprémiként (és kulturális fővárosi polgárokként) joggal lehetünk rá büszkék.