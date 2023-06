A déli indulásnál leszakadt az ég, ezért kicsit később indult el a konvoj, melyben a heves eső ellenére is több mint ezren vettek részt.

A menet Alsóörsről, a Pelso Campingtől indult, majd a Kemping utcán át Csopak, Balatonfüred, Tihany-rév, Aszófő felé vették az irányt, ahonnan visszafelé Balatonfüred, Csopak, Paloznak, Lovas, Felsőörs, Balatonalmádi érintésével érkeztek vissza az indulási helyre.

A menetben többféle motort lehetett látni, többen menő bőrszerkóban ültek nyeregbe, mások mókás jelmezt viseltek, sokan húztak egy kövéret a vas bajszán útközben, a nézelődők nagy örömére. A felvonulás mentén valóságos piknikhangulat uralkodott, az emberek már reggel székeket tettek ki a látványosabb helyszínekhez, mások autóikkal álltak félre, úgy nézték a különleges konvojt.

A mostanihoz hasonló felvonulásra már négy éve nem volt példa. Korábban, húsz éven át szervezett Dobai Attila az amerikai motorlegenda nevét viselő találkozót, amit most Kovács Péter újraélesztett. A felvonulást nem csak a motorosok, hanem a nézelődők is nagyon várták már, erről beszéltek azok, akiket megkérdeztünk. Azt mondták, ritkán lehet látni ennyi motort egyszerre, és köztük számtalan gyönyörű vas is végigzúzott a Balatonnál.