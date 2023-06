Ezeket a várost elhagyva, a kertészeti áruházhoz vezető, újonnan épült kereszteződésnél láthatjuk. A fák azóta jócskán megnőttek, néhány éve termést is hoznak. Most először láttuk, hogy milyen különleges, a hagyományos gesztenyéhez nem hasonló virágzata van ennek az egyébként is rendkívül formás, fényes leveleket hozó fának.

Fotó: Horváth Gabriella

A legnagyobb példányt fényképeztük le, gyönyörködjenek önök is a pompás virágzatban.