Ugyan ki ne ismerné a 60-as évektől árusított egyedi csomagolású utasellátós csokikat, üdítőket, szendvicseket a restiket, büféket, az étkezőkocsikat? A rendszerváltás után ugyan jelentősen változtak az utazási körülmények, kevesebb lett az étkezőkocsi, mégis, ez a legendás vendéglátó szervezet ma is létezik, működik, szolgáltat. Nemrég a 29-es vonalon találkoztunk a CAF étkezőkocsival egy Kék Hullám IC-be sorozva, illetve ugyanitt az olajzöld személyvonaton a SR 404-es bisztrókocsival. Úgy gondoltuk, utóbbit egy Füred-Tapolcai indulás előtt belülről is szemügyre vesszük, megnézzük a retró-kínálatot és megkóstoljuk az ízeket. Vásároltunk is szendvicseket, mert hiába, megéheztünk az egész napos vonatfotózásban, és elmondhatjuk, igazán jólestek. A csokiroló, gyerekkorunk nagy kedvence a 80-as évek ízét hozta vissza, pár falat erejéig valóságosan, de átvitt értelemben is.

Maga az SR 404-es kocsi nem retró-korszakbeli, annál régebbi. Történetét hosszan lehetne mesélni, a lényeg az, hogy most nosztalgiavonatokba sorozva teljesít vendéglátó-szolgáltatást, hangulata pedig a régi időket idézi. Berendezése még fából épült, beszállni a két végén lehet, az árut pedig középen a nagy méretű ajtón pakolják fel. A kocsi pályaszáma SR 50 55 89 20.

Fotó: Benkő Péter

A személyzet lapunknak elmondta tapasztalatait, miszerint jó döntés volt lehozni a Balaton-partra a kocsit és kínálatát, az utasok sok érdekes és szép régi emléket meséltek nekik, ha nem is kimondottan erről a kocsiról, de az Utasellátóról. A felszolgálókat megkértük, engedjék meg, hogy megörökítsük ezt a korabeli hangulatot a későbbi retró-kínálattal együtt, így készültek el a fotók.