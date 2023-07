Az Agrárminisztérium február 11-én indított sorozatában hetente bemutatott egy-egy állami erdőgazdaságot és megosztott nyolc-nyolc kapcsolódó helyszínt a területükről, amelyekre a közösségi oldalon lehetett szavazni. Magyarországon az állami tulajdonban lévő erdőgazdaságok több mint egymillió hektár erdőt kezelnek, amely stratégiai jelentőségű az ország környezeti állapota, klímavédelmi célkitűzései és a lakosság jóléte szempontjából. A társaságok legfontosabb feladata az állami erdővagyon megőrzése és fenntartható hasznosítása. Az állami erdőkben több mint 11 ezer kilométernyi jelzett turistaút-hálózatot használhatnak jelenleg a kirándulók, emellett mintegy 1200 kilométer kerékpározásra és közel 400 kilométer lovaglásra kijelölt erdei út várja a kikapcsolódási lehetőséget keresőket.

A minisztérium Facebook játékában huszonkét héten át várta a szaktárca Magyarország legkedveltebb erdei kirándulóhelyére, természeti kincsére a voksokat. A versenyben huszonegy állami erdőgazdaság vett részt, a hetek során beérkezett voksok során nyilvánvalóvá vált, hogy a Bakonyerdő Zrt. helyszínei közül reális esélye a Cuha-völgynek van az első hely megszerzésére, sokáig élen is állt, végül az utolsó napokban a debreceni Nagyerdő és a lillafüredi Zsófia-kilátó is megelőzte, ám az elért harmadik helyezés is elismerésre méltó eredmény.