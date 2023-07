Mi Hárskút közelében kaptuk lencsevégre. Embermagasságúra is megnő, nevét azért kapta, mert felső részén gyertyatartószerűen helyezkednek ez az ágak, nevezik mezei gyertyatartónak is. A szárazabb talajon is jól bírja. Közelről érdemes megcsodálni apró virágait a szinte égbe nyúló növénynek, amelyet a népi gyógyászat elsősorban köhögéscsillapításra használt.