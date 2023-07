Július 11.

Én még mindig bírom Amerikát. Sokan kiábrándultak már egykori szabadságeszményük megtestesítőjéből (volt rá alkalom), és most átestek a ló másik oldalára, pedig ott sem puha a föld. Azt is mondják, hogy jön Kína. Jön, persze hogy jön, a maga szokásos, megfontolt módján, ugyanakkor ilyen tempóban még soha nem építettek kapitalizmust kommunisták. És igen, a szemünk előtt válik többpólusúvá a világ (miután nemzetközivé lett tényleg, csak nem internacionalizmusnak hívják, hanem globalizmusnak, bár ez is mutat néha bolsevik tüneteket), de én azért nem féltem Amerikát. Sok a baj, a maradék normalitást támadó téveszmék és divatok jelentős része is onnan jön, de ne felejtsük el, hogy Amerika egyrészt erős, másrészt nem egyenlő azzal, ami átjön a virtuális szűrőn. Szerintem ők is bírnak minket, ez fel is tör néha a tudattalanból, lám Joe Biden is csak egy emberrel jattolt a NATO-csúcson, Orbán Viktorral. Pressman nagykövet meg vakarhatja a fejét, mert ebből nehéz jól kijönnie.

Na de Amerika onnan jutott most eszembe, hogy ugyan a repülő villamosok kora még várat magára, holott igény lenne rá, de örömmel jelenthetem, hogy a repülő autó már „fel van fedezve”, hamarosan megjelenik a polgári közlekedésben, és hol máshol találták ki, mint Amerikában. Ez akkor is nagy vívmány, ha mindeközben a működő szemeteslapáttal még adós a tudomány (hiába szökdécselünk vele végig a folyosón, mintha az ukrán jégrevübe felvételiznénk, akkor is marad kosz), és változatlanul rohamkésre van szükségünk, amennyiben kiszabadítanánk börtönéből a felvágottat (az irányjelző nyilacskák csak fokozzák a zavart), méghozzá jelentősebb előrelépés, mint az, hogy egy féleszű megálmodta a palackon fityegő kupakot. Nem vagyok ugyan oda a túltolt technikai „haladásért”, de ez azért beindította a fantáziámat. A következőt vizionáltam. Éppen egy markoló után araszolok harminccal a kánikulában, ami képtelen megelőzni az arra haladó nemzetközi bicikliverseny komplett mezőnyét, akik viszont belebonyolódtak egy országúti futóverseny leszakadt részébe, ahol a résztvevők kivörösödött fejjel küzdenek a puszta életükért, és elhatározásra jutok. Nem hisztizem, de azért mégis. Megkérdezem a hátsó ülésen elhelyezkedő Bruce Willist és Mila Jovovicot, hogy kényelmesen ülnek-e, majd lágyan megemelem a járművet, elrepülök az egybegyűltek feje felett, és hamarosan kinézek (még a levegőből) egy szimpatikus parkolóhelyet. Jó, mi? Még azt is elfelejteném, hogy utálok repülni. A csudálatos szerkezet egyébként az Alef Automotive elnevezésű cég gyártmánya. És bár ez aligha hozza majd lázba a repülő embereket, itt jegyezném meg, hogy az alef a héber ábécé első betűje. Miként az arabé, az arámié, a föníciaié és a szíré is.

Nem biztos, hogy ennek a tudásnak a birtokosa lennék, ha a hetvenes években nem kerül a kezembe Jorge Luis Borges Körkörös romok című kötete és annak egyik novellája, az Alef. A könyvet a korabeli kultúrpolitika sci-finek álcázta, de legalább megjelent. Az Alef a mindenségnek egy olyan pontja, amely minden más pontot magába foglal – mondja Borges. A sci-fi pedig ismét valóssággá vált. Így megy ez.

Július 12.

A hatvanas években Jean-Luc Godard egyik legérdekesebb filmje a Hímnem-nőnem volt. Manapság alighanem már a címmel is baj lenne. És hiábavaló lenne a rendező összes létező formabontása, progressziója és baloldalisága, mehetne ő is a levesbe a feministák mellé. Mert a forradalom felfalja saját gyermekeit is. Mert most az van például, hogy egy férfi lett a holland szépségkirálynő. Na ezt a mondatot most, hogy leírtam, elolvastam még egyszer. Egy biológiai férfi, vagy mi a bánatos hétszentség. Gyorsan sün alakba fejlődöm, és oszlatni kezdek egy félreértést. Nekem aztán édes mindegy, hogy felnőtt emberek önszántukból mihez kezdenek magukkal. A zsűri indoklását viszont nem igazán értem. Szerintük a transznemű nő (azt hiszem, ez egy korrekt és egyben haladó definíció) azzal érdemelte ki a győzelmet, hogy az egész verseny alatt ragyogott, és ő érte el a legnagyobb haladást az indulók közül. Hogy a többiek, a biológiai nők mi a fészkes fenét csináltak közben, az rejtély. Gubbasztottak? Hogy ez szimplán a nők elnyomásának egy új formája, az meg senkit nem érdekel. Ennél csak az sportszerűbb, amikor egy férfi atléta a női mezőnyben indulva sikert sikerre halmoz. Már megtörtént. Haladunk.