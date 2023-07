Az elmúlt időszakban többször írtunk fura neveket a vasút kapcsán. Szóba került a „Bivaly”, eredetét már kielemeztük. Ám megígértük, hogy beszámolunk a hazai mozdonytípusok elnevezéséről, mert sokakat érdekel. A vármegyénkben megforduló mozdonyokról lesz szó.

A „Csörgő” elindult Alsóörsről, még a villamosítás előtti években

Fotó: Benkő Péter/Napló

Nyáron a legforgalmasabb a 29-es vonal a fővárostól Balatonfüredig. A szakaszt villamosították, ezért Füreden gépet kell cserélni, ami önmagában izgalmas. Füredtől indul ma az igazi dízel-hangulat a vasútrajongók, nyaralók nagy örömére, utóbbiak az idei első retró-hétvégén nyilatkoztak úgy lapunknak, hogy nem tudják elképzelni villanyvonatokkal az északi partot és a Balaton-felvidéket.

„Hörgők” hörögnek Balatonfüreden gépcsere előtt és után

Fotó: Benkő Péter/Napló

Füredig „Szilik”, egykor V43-as, ma 431-es sorozatú (pályaszámú) univerzális villamos mozdonyok hozzák a gyors-, a sebes- és az IC-vonatokat és az Erzsébet-táborba igyekvő szerelvényeket. A 3000 lóerős gépek nevüket szilícium egyenirányítójukról kapták – ezért „Szilik”, a magyar vasút arcai. Jól ismerik őket az Ajkáról, Veszprémből, Palotáról a fővárosba, Vas és Zala vármegyébe utazók is. Igen, de többféle létezik. A hagyományos klasszik gépek viselik ezt a nevet, míg az átalakítottak alkalmasak vezérlőkocsis ingavonatokkal is közlekedni. Ők a számítógépes vezérlésű „Papagájok”, nevüket megújult színtervüknek köszönhetik, pályaszámuk V43,2000 volt, ma 432-es sorozatként futnak.

A „Szili” ma már Füredig viszi a vonatokat. A „Cirmos” IC-vel jön Balatonalmádiban

Fotó: Benkő Péter/Napló

A klasszikok másik átalakított változatai az északi parton szintén megforduló „Cirmosok”, a 432,3000-esek, ma 433-as pályaszámú gépek. A csak Füredig közlekedő sebesvonatokat a Stadler cég 2006-tól gyártott FLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional-Triebzug) svájcban született villamos motorvonatai hozzák. Régebben néha feltűnt a 20-ason Ajka, Veszprém környékén a GANZ gyártotta „Szöcske”, egy villamos tolatómozdony, melyből 60 darabot készítettek 1983-91 között, s V46 (ma 460) pályaszámmal tolató-, rendezőszolgálatot látnak el, de alkalmasak tehervonatok továbbítására is.

A legeslegelső, a 001-es klasszik ”Szili” megérkezik vonatával Balatonfüredre

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az év nagy részében a „Hörgők” kapnak Füredtől szerepet, ők a GANZ-Mávag DHM7 típusjelű, 1973 és 82 között gyártott gépei, a remotorizált „Csörgők”. Csörögtek ők is, amíg át nem alakították őket, új dízelmotort, légkondit, diagnosztikai rendszert kaptak, sokak szerint ma már csak hörögnek, innen a nevük. Felségterületük a Füred–Tapolca szakasz. De a vasútbarátoknak a csörgő M41-esek a kedvenceik. A DHM7-eseket 1973 és 1982 között gyártották, hangjuk utánozhatatlan, induláskor koromfelhőbe burkolják a tájat. No, nem annyira, mint a klasszik-”Szergejek”, a szovjet erőgépek. A nagy dízelek nevüket származási helyükről kapták, 1965-74 között gyártották az akkori Vorosilovgrádban (ma Luhanszk, Ukrajna), egy részüket szintén remotorizálták. Míg az eredetiek M62,000-200-as, a remotok M62,300-as pályaszámokat viselnek. A kedvencek, így a 194-es is visszakapták eredeti fényezésüket és pályaszámtáblájukat, nyári retró rendezvényeken fordulnak elő a Balatonnál.

Elugrott a „Szöcske” Veszprémbe. Neve a formájára utal

Fotó: Benkő Péter/Napló

Végül a dízelkirályokról, a svédacélokról, melyek idén 60. évüket tapossák. Nevük, NoHAB a svéd trollhättani Nydqvist & Holm Aktielbolag gyártóra utal, de a főgépcsoport és a villamos berendezések az amerikai GM-nál készültek. 1979-ben állomásították nagy részüket a tapolcai fűtőházhoz, a 80-as, 90-es évek meghatározó vonóerő-állományát adták, olyan elképzelhetetlen részeként a korabeli balatoni nyaralásnak, mint a strand, fagyi, lángos. Nyaranta visszatérnek, s majd az idei második retró hétvégén is láthatjuk a skandináv csodákat. Megbízhatósága alapján a csoda kifejezés nem túlzás, amit Nyugat- és Észak-Európa országaiban, a tengerentúlon, de idehaza is alátámasztanak. Korán kivonták őket közforgalomból, a tapolcai vasutasok szó szerint siratták 2000 decemberében ezeket a gépeket.

Volt, aki azt hitte, kitört a Badacsony főidényben. Nemesgulács-Kisapátiról indul a klasszik ”Szergej”

Fotó: Benkő Péter/Napló

Cikkünkben nem szerepel a 11-es vonal, nem szeretnénk túl sok információval terhelni az olvasókat. A Bakonyon átvezető 11-es, hazánk páratlan közlekedéstörténeti, részben műemlék vonaláról egyszer majd külön mesélünk. Lesz mit írni róla!