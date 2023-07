Kontrád Gábor fő szervező gyermekkora óta a veterán autók megszállottja. Mint mesélte, több mint féléves szervezőmunka előzte meg a napot, az érdeklődés pedig még őt is meglepte, hiszen előzetesen 50 járművel kalkulált, ehhez képest több mint háromszor annyian regisztráltak az összejövetelre.

– Tudni kell, hogy kizárólag 30 évnél idősebb járművek kaphatnak veterán minősítést Magyarországon – mesélte a szervező. – Az ugodi falunap keretében veterán autók, motorok, teherautók, traktorok vonultak fel, sőt még a Knight Rider sorozatból ismert járművet is testközelből csodálhatta meg a falu apraja-nagyja. Legtávolabbi vendégünk Kiskunhalasról egy Pannonia P20-as típusú motorkerékpárral érkezett, de többek között Mosonmagyaróvárról, Szombathelyről, Győrből és Zircről is gurultak be járművek a megnyitóra. Több különlegesség is volt a találkozón, ilyen volt például a Steyr-Puch Haflinger, egy oldalkocsis Vespa vagy épp egy Volvo Amazon, de sokan fotózkodtak az 500-as Trabant és az oldalkocsis Dnyeper mellett is. Szerettünk volna azoknak is megmutatni ezeket a csodákat, akik nem tudtak kilátogatni a rendezvényre, ezért a nap folyamán a község utcáin felvonulást tartottunk, az ugodiak nagyon kedvesen fogadták a résztvevőket.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Kontrád Gábor elégedett volt a nappal, mint mesélte, rengeteg pozitív visszajelzést kapott, melyek hatására tervezi a jövő évi folytatást. Az I. Ugodi Veteránjármű Találkozón három díjat osztottak ki, a közönség által legszebbnek ítélt jármű Élő Imre Danuvia típusú piros motorja lett, melyet 1960-ban vásárolt, és már megkapta a muzeális minősítést is. A szakmai elismerést a motorkerékpároknál a bakonyoszlopi Bognár Szabolcs JAWA-ja kapta, az autóknál pedig a kisbéri Végh Tamás 1962-ben gyártott P50-es Trabantja lett az első helyezett.