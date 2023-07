A nagy bevásárlóudvar környékén a strandlabda 1200 forint, 550 forint a diszkosz, amit mi még frizbinek hívtunk. 1500 forintért csinos labdaelkapó játékot vehetünk tapadókoronggal. Ugyancsak 1500 forintért homokozójáték, 4800-ért xxl-es rózsaszín flamingó úszógumi. Ez utóbbi elég nagy, hiszen 120x120x109 centiméteres. Úszószemüveg 1500 forintért, 2800-ért pedig burger játékkészlet. Magyarul hamburger zsemlékkel játszhat a gyerek, ha szerencséje van, műanyag sült krumplival is. Odébb vízipuska 3000 forintért, akciós strand tenisz szett 1000 forintért, mini labda 5000-ért. Itt is vannak úszószemüvegek: 3500 és 7000 forint. A junior horgász szett 1700 forint.

Fotó: Juhász-Léhi István

SUP-ot szeretnénk? Természetesen, ha van rá keretünk, itt is válogathatunk. Például az egyik szett 145 000 forintért, de van vitorlával, 160 ezerért. Persze kölcsönözhető is: egy napra 7000, egy hétre 20 000. Érdemes hozzáöltözni a vízhez, 13 000 forintért biztonsági mellény is van hozzá, vagy UV fürdőpóló 4000-ért. Ugyanitt pumpák, úszógumik bő választéka.

Néhány méterre az előző sportáruházhoz képest jóformán fillérekért juthatunk hasonló strandkellékekhez. Minősége természetesen gyengébb, de jövőre ki emlékszik már az idei nyárra. Az 1200 forintos úszószemüveggel nem vitázunk, mint ahogyan a békalábakkal sem: ára 1900 forint. Ez az útja az 1550 forintos vízipisztolynak is.

Fotó: Juhász-Léhi István

Kedvencünk mégis a pálcikás jégkrémre hasonlító matrac. Másik szívmelengető a 940 forintos utazó ventilátor, de a vízipuskára (3100 forint) is rá lehetne beszélni, bevallom.