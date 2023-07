Ha a szarvasok útja nem arra vezet, és a vaddisznók elkerülik a helyet, előfordul, hogy nem tudnak mit kezdeni a rengeteg gyümölccsel. Sanyi bácsi is küszködött tavaly hasonló problémával, azt mondta, cefrének is sok az alma, annyi termett. Piacra vinni macerás, no meg ki ér rá ott ácsorogni, a kert egész embert kíván. Kitette hát a pince elé az út mellé a kis öreg kempingasztalt, arra a vesszőkosarat, tele érett piros almával. Melléírta egy cetlire: vándor, ki itt sétálsz, vegyél egy almát, enyhítsd szomjad, váljék egészségedre. Lassan érik a nyári alma, tegnap hallottam, amint Sanyi bácsi kérdi a feleségétől, hogy ugye, nem dobta ki télen a kempingasztalt…