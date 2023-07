A megnyitón Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy óriási siker, ami itt, Ajkán zajlik, hiszen olyan sok a részt vevő járműtulajdonos és az érdeklődő, hogy alig férnek el. Hozzátette, hogy számára azért is siker a találkozó, mert gyermekkori álma valósult meg, hogy ülhetett két Citroen Ds-ben, valamint ígéretet kapott, hogy az egyiket vezetheti is. Egy kicsit az időben is visszament, ugyanis Weinpel Tibor, a szervező 50 tagú baráti kör elnökének Zsigulijával vehetett részt a felvonuláson Schwartz Béla polgármesterrel együtt. Több mint 40 éve ült ilyen autóban. A résztvevőknek azt kívánta, hogy találják meg a kedvenc autójukat, valósítsák meg gyermekkori álmaikat, ha nem ott, azon a délutánon, akkor az életben.

Schwartz Béla köszöntőjében elmondta, hogy a tavalyi találkozón beígért parkolók elkészültek, de annyira megnőtt a kiállított járművek száma, hogy jövőre az út mindkét oldalát a veteránok foglalják majd el, a látogatók máshol állhatnak meg. Hihetetlen, hogy négy év alatt milyen nagy és népszerű lett a rendezvény Weinpel Tibornak és barátainak köszönhetően. Sokan más országból vagy Magyarország távoli részéről is eljöttek, pedig az autók karbantartása sok időt és pénzt igényel.

A miniszter és a polgármester az egyesület logójával ellátott sapkát kapott Weinpel Tibortól, aki megköszönte mindenkinek a részvételt.