A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint májustól egészen szeptember végéig találkozhatunk a hazai termesztésű nyári tökfélékkel a boltokban.

A kánikulában remek választás lehet egy könnyű zöldséges ebéd, vagy vacsora, sőt, akár a kerti sütögetés során is helyet kaphatnak a zöldségek. A nyári tökfélék rendkívül változatosak, ide tartozik többek között a spárgatök, a lopótök, a laskatök, a patisszon és a cukkini. A főzőtök félék termesztésének hagyománya van hazánkban, legfőbb értékük a kiváló étrendi hatású rostanyag és a biológiailag tiszta víztartalom, kalóriában szegény, így kiváló alapanyaga lehet egy könnyű nyári ebédnek, vagy vacsorának.

A nyári tökfélék hazai termesztése azonban eléggé visszaesett az utóbbi évtizedekben, az idén kevesebb mint ezer hektáron termesztik ezeket a zöldségféléket. Emellett korai cukkíni fajtákat fóliában is termesztenek, főként a Dél-Alföldön. A nyári tökök piacát a szabadföldi termesztésből június közepétől szeptember végéig lehet ellátni. A spárgatök a fél kilós bébi mérettől a kifejlett több kilós nagyságig eladható friss piacra. A patisszon értékesítése mindössze június és júliusra korlátozódik az áruházakban.

Itthon a cukkini zöld változata a legnépszerűbb, a vásárlók jellemzően a 18-21 centiméteres, 30-35 dekagrammos cukkinit keresik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése szerint. Víztartalma lényegesen kevesebb a többi tökféléhez képest, de vitamin- és ásványianyag-tartalma jelentősebb. Mivel héjával együtt fogyasztják, ezért nagy mennyiségű védő hatású béta-karotint is tartalmaz. A cukkíni ezenkívül bőségesen tartalmaz C-vitamint, folsavat, káliumot, kalciumot, foszfort, mangánt, cinket, nyákszerű és keserű anyagokat, valamint nyomokban még élettanilag értékes szelént is. Ez az ízletes zöldség egyesíti magában az uborka és a tök minden jótékony tulajdonságát.

A cukkini igen gazdag fajtaválasztékkal rendelkezik, színben, alakban és méretben is változatos. Zöld, halványzöld, sárga, csíkos és kerek fajtatípusok is rendelkezésre állnak termesztésre, a klasszikus sötétzöld héjú, hosszúkás típus mellett. Hazánkban leginkább ez utóbbi az elterjedt, a többi típus leginkább választékbővítő és csak kis mennyiségben termesztik őket itthon, ezért ritkábban találkozni velük a boltokban. Elkészítési módjának csak a fantázia szabhat határt. Készülhet belőle főzelék, saláta, tócsi, és sütve, főzve, rántva, vagy akár grillezve is finom nyári étel lehet az asztalon.