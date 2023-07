– Ha Bakonynána felől indulunk, akkor a falu határában még láthatjuk, hogy csordogál a víz a Gajában, aztán körülbelül félúton eltűnik, és a Római-fürdőnél már csak nagyobb pocsolyákat találunk. Ha tovább megyünk, a Vadalmás forrásnál már megint van víz és onnan Jásd felé szintén. Így alulról megközelíthető a vízesés helye, egészen különleges élmény, ahogy sétálni lehet a mederben. A szurdok itt keskennyé válik, hat-nyolc méter magas, függőleges sziklafalak között kanyarog a völgy, kellemes hűvös a klíma – mondta el Vaskó Brigitta túravezető, fotós.

Nem ritkaság egy ideje, hogy kiszáradnak nyaranta a bakonyi patakok, erről már többször írtunk lapunkban, ahogy arról is beszámoltunk, hogy télen, tavasszal újra csobogtak. Az élővilágnak mindenképp jobb lenne, ha most is folyna a Római-fürdőben a víz, mert azt jelezné, jobb állapotban van a környék. Ám csak a hosszabb csapadékos időszakokban telik meg a patak, ezért összetömörödött a talaj felső része, nem szivárog lejjebb, alsóbb rétegekbe esőzéseknél sem a víz.