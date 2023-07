A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) programsorozat kiemelt gasztronómiai eseményeként meghirdetett fesztiválon családi programok, ingyenes kóstolók, szakmai workshopok és Michelin-csillagos séfek élményétkezései is várják a közönséget a Veszprémvölgyben.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a rendezvény keddi budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a kreatív ipar és a gasztronómia a régió gazdaságának egyik motorjává válhat. Ezért abban bízik, hogy a VEB 2023 idején kialakult együttműködések a rendezvénysorozat zárása után is folytatódnak majd.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere emlékeztetett arra, hogy az EKF-pályázat előkészítése során minden értelemben széles területet igyekeztek lefedni. A programsorozatba Veszprém mellett további 116 település is bekapcsolódik a régióból, és nemcsak a művészet, hanem a szélesebb értelemben vett kultúra: a gasztronómia és a közösségépítés is része a programnak. A polgármester értékelése szerint az évad eddig a látogatók és a vendégéjszakák számában is rendkívül sikeres, de már most gondolkodnak azon, hogy melyek lesznek azok a kezdeményezések, amelyek az EKF-év után is megmaradnak majd. A Wine & Gourmet fesztivál várhatóan ilyen lesz – közölte.

Hernán María Patino Mayer, Argentína magyarországi nagykövete az idei két vendégországról szólva kiemelte, hogy hazája és Franciaország egyaránt igen erősek a sportban, de a futball mellett hasonlóan fontos a bor és a gasztronómia is. A malbec és az asado az argentin gasztronómia zászlóshajói, amelyeket a Wine & Gourmet közönsége is megismerhet majd – tette hozzá.

Mészáros Zoltán, a Balaton Wine & Gourmet ügyvezető igazgatója úgy vélte: a Balaton kultúrája a rómaiak óta virágzó helyi szőlő- és borkultúra nélkül értelmezhetetlen lenne. Ennek bemutatására gondolták ki a fesztivált, amelyet 2022-ben rendeztek meg először a gyönyörű Veszprémvölgyben.

Tungli Péter, a Balaton Wine & Gourmet programigazgatója elmondta, a négynapos rendezvényen a balatoni régió gasztronómiai csúcsszereplői lesznek jelen. Mellettük összesen mintegy félszáz program közül lehet válogatni: szabadtéren nagyszínpadi étel- és italbemutatók ingyenes kóstolókkal, borszakmai élménysátor, az egykori jezsuita templom belső tereiben pedig mesterkurzusok és vezetett kóstolók, valamint hazai és nemzetközi séfek élményétkezései is várják a látogatókat. A nagyszínpadon bor-, champagne-, konyak-, armagnac-, calvados-, valamint sajt-, sütemény- és asadobemutatók és -kóstolók követik egymást, de tangó- és sanzonelőadás, argentin filmek vetítése és francia divatshow is szerepel a tervek között.

A jezsuita templomban argentin szőlőfajtákat bemutató mesterkurzus, burgundi-, champagne-, konyak-, armagnac- és calvadoskóstolók, yerba mate tea szeánsz, Michelin-csillagos vacsorák, ötfogásos argentin, valamint francia menüsort és borpárosításokat kínáló étkezések is helyet kapnak. Csakúgy, mint azok a párbajok, amelyeken Argentína és Franciaország malbecjei, majd pedig Tokaj és Sauternes édes borai között folyik majd a vetélkedés - adott ízelítőt a programból Tungli Péter.