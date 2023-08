Salga István világ- és Európa bajnok kajakozó volt a nap vendége, aki a szél csendesedésére várva először a közönségtalálkozón beszélgetett a gyerekekkel. A kajakozó már visszatérő vendég az egyesület programján, többen ismerősként üdvözölték őt. Pályájáról mesélve elmondta, már pici gyerekkora óta tudta, hogy sportoló akar lenni, sőt, világbajnok, de fogalma sem volt róla, hogy milyen sportágban.

- Szerencsére jó edzőim voltak, én pedig addig erősködtem, míg sikerült. Sokan feladják menet közben, de ha valaki tud küzdeni az álmaiért, akkor annak sikerülhet. Akár nektek is - mondta a bajnok, aki kisiskolás korában már ki akarta próbálni Győrben a kajakozást. A csónakháznál az első útjába kerülő edzőt megszólította, de az edző a kenuzást ajánlotta inkább számára.

A közönségtalálkozón sok minden kiderült a sportágról is Fotó: Tóth B. Zsuzsa

- Azt sem tudtam, mi az, de tíz perc múlva már igen. Az első négy évem kenuzással telt, aztán áttértem a kajakra, tizennégy évesen indult a kajakos pályafutásom. Sok idő, nagyjából húsz év telt el addig, amíg a világ tetejére értem. Az alatt sok edzésen vettem részt, ami rengeteg lemondással járt. Iskola után mentem edzésre, és amikor nagyobb lettem, reggel is edzésem volt az uszodában, vagy futottam, kajakoztam. A középiskolás évem alatt sem volt ez másként, a seregben is kajakoztam, elengedtek a versenyekre. Leszerelés után nyertem az első magyar bajnoki címemet, 1993-ban, azután még húszat szereztem, maratoni távon. Amikor először hívtak válogatott versenyre Portugáliába, és a kajak négyes maratonin elindultunk, hatalmas hullámokat vetett mellettünk egy konténerszállító hajó. A két méteres hullámokba belefúródott a mi tizenegy méteres hajónk. Túléltük, sőt, el sem süllyedtünk, de nagy élmény volt - emlékezett Salga István.

Vallotta, ő abba a szerencsés helyzetbe került sok munkával, hogy szinte minden kontinensre eljutott pályafutása során. - Nagyon sok munkával el lehet ezt érni. Minden fejben dől el, rengetek kitartás és szorgalom kell. Aki igazán akarja a sikert, hajlandó érte dolgozni, meg tudja csinálni – szögezte le Salga István.

A Szabadidősport Egyesület Révfülöp legutóbbi programján vizes játékok várták a gyerekeket, úszóversenyt is rendeztek Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A gyerekek közül néhányan kérdeztek tőle, ő szintén faggatta őket. Nem sokan tudták, hogy mi a különbség a kajak és a kenu között, hogy a kajakos ül a hajóban, a kenus pedig egy oldalon evez csak, miközben a kajakban két oldalon kell.

- A sup egy egyszerű kenu, egyetlen deszkán, egytollú lapáttal kell hajtani és nehéz megtanulni egyenesben tartani – magyarázta a kajakozó, majd a gyerekek a vízimentőkkel egyeztetett időpontban és helyen, a legbiztonságosabb zónában úszóversenyeken mérettek meg két kategóriában. A sup versenyen Kondor Géza polgármester is részt vett, addigra már tükörsima volt a víz.