"Van egy nyugdíjascsoportunk, a Padragkúti Sétálók Klubja néven az interneten szervezzük a sétáinkat. Már három éve heti rendszerességgel túrázunk, általában nyolcan-tízen alkalmanként, itt Padragkút határában, de a környező településekre is gyakran ellátogatunk. Szeretjük a természetet, mindenki készít fotókat és megosztjuk egymással a képeket a csoportban. A séta beszélgetésre is alkalmas, egy nagyon jó baráti közösség alakult ki. Népszerűsítjük azt is, hogy a séta a testi-lelki egészségünkre milyen pozitív hatással van. Küldök pár sétáláskor készült képet. Nekem a pitypangos tetszik a legjobban, az Élet ereje címet adnám neki. A kerítésbástya és járda között nőtt ki a növény, szinte talaj sincs a számára, de élni szeretne" – írta szerkesztőségünknek küldött levelében Szabóné Preininger Csilla. Két másik fotón pedig árvacsalánfélék látszanak, az egyik virág mellett beporzó döngicsél.

Forrás: Olvasónktól

Továbbra is várjuk olvasóink fotóit. Gyönyörű vadvirágot, gyógynövényt fotózott erdőn alján, nyári mezőn és tudja is, mi a neve, ismeri jellegzetességeit? Sikerült lencsevégre kapnia egy nagyot ugró vagy gyorsan tovaszálló, döngicsélő rovart, esetleg fatörzsön, leveleken mászó bogarat, de nem tudja pontosan meghatározni a faját? Fotózza le és küldje el fényképeit szerkesztőségünknek! Kérjük, hogy írja meg azt is, miért tetszettek a látottak, mi ragadta meg képzeletét! Ha nem ismerte fel pontosan, flóránk vagy faunánk melyik egyedéről lehet szó, az se baj, majd a fotó alapján segítséget kérünk szakértőktől, botanikustól, entomológustól.

Forrás: Olvasónktól

A képeket a [email protected] e-mail-címre várjuk. Kérjük, azt is írják meg, megjelentethetjük-e a fényképeket felületeinken és odaírhatjuk-e melléjük a készítő nevét! Várjuk a csodálnivalókat, hiszen ideje jobban tisztelni és megismerni szép szirmú, színes szárnyú, ízeltlábú szomszédainkat.