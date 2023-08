Olvasónktól 50 perce

Fecskeinvázió az ablakban (videó)

Hitchcock is megrettenne? - kérdezi a fecskékről készült videót beküldő veszprémi olvasónk, majd meg is válaszolja a kérdést: ha mástól nem is, a közelgő szeptembertől bizonyára.

Régóta tudjuk, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de vajon többtucatnyi csinál-e őszt?

