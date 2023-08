Sokak kedvencei a hosszúkás potrohuk miatt elegáns mini ökohelikopterek, ugyanakkor ragadozók. Régóta bolygónkon élnek a mai példányok óriási rokonai, ugyanis a szitakötők ősei több mint 300 millió éve, a karbonkorban a szárazföldet meghódító szárnyas rovarok egyik úttörő csoportjaként jelentek meg. Egyik közismert fosszilis fajuk a valaha élt legnagyobb rovarok egyike volt.

Az Almádiban lefotózott szitakötő teste piros és a tüskéktől se fél. Szárnya átlátszó, annak erezete jól kivehető, a rajzolata eszünkbe juttathatja, hogy a természet is geometrikus formákra épül, ha eléggé közelről nézzük.

Továbbra is várjuk olvasóink fotóit. Gyönyörű vadvirágot, gyógynövényt fotózott erdőn alján, nyári mezőn és tudja is, mi a neve, ismeri jellegzetességeit? Sikerült lencsevégre kapnia egy nagyot ugró vagy gyorsan tovaszálló, döngicsélő rovart, esetleg fatörzsön, leveleken mászó bogarat, de nem tudja pontosan meghatározni a faját? Fotózza le és küldje el fényképeit szerkesztőségünknek! Kérjük, hogy írja meg azt is, miért tetszettek a látottak, mi ragadta meg képzeletét! Ha nem ismerte fel pontosan, flóránk vagy faunánk melyik egyedéről lehet szó, az se baj, majd a fotó alapján segítséget kérünk szakértőktől, botanikustól, entomológustól.

A képeket a [email protected] e-mail-címre várjuk. Kérjük, azt is írják meg, megjelentethetjük-e a fényképeket felületeinken és odaírhatjuk-e melléjük a készítő nevét! Várjuk a csodálnivalókat, hiszen ideje jobban tisztelni és megismerni szép szirmú, színes szárnyú, ízeltlábú szomszédainkat.