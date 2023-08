Az idei 2. retró vasúti hétvégét szervezik az észak- és a nyugat-balatoni vasútvonalakon augusztus 26-27-én. Klasszikus járműcsodák állnak forgalomba a hétköznapiak helyett, felidézve a régi idők hangulatát. A hagyományos rendezvénysorozat bőven tartogat újdonságokat, hosszú idő után gőzmozdonyos járat közlekedik a 26-os vonalon, miközben a NoHAB vontatta sebesvonattal Pécsig utazhatunk.

Az észak-balatoni vonalon találkozhatunk az átmeneti korszak színtervét viselő M62 187-es géppel (reméljük, most nem adja fel!), szerelvénye egy „Hörgő”-rásegítéssel szombaton a már ismert olajzöld személyvonat lesz Bhv és BDdf kocsikból, s a vonatba SR 404 bisztró és WLS típusú kocsit is besoroznak. A szerelvényt vasárnap NoHAB viszi, hogy melyik, legyen titok, mert még számunkra is az. A 001-es pályaszámú NoHAB fokozza a retró-hangulatot (nemrég járt a 29-esen), őkelme ismét gyártáskori fényében pompázik, szombaton a Békéscsabáról érkező sebesvonatot viszi Füredtől vékonycsíkos, fülkés gyorsvonati kocsikból álló impozáns szerelvényt vontatva. Ez a vonat megy tovább Tapolcáról Pécsre, majd vasárnap visszaviszi a Csabai Tekergőt Füredig, de már a 187-es „Szergejjel”.

Szombaton Pécs felől Fenyves sebesvonatként jön a Balatonhoz a telikék szerelvény Balatonfüredig. Benne 1. osztályú kocsiként közlekedik a retró-Ap kocsi, két Bhv és két Bdbh kerékpárszállító kocsi. A szerelvény élén szombaton valamelyik NoHAB, vasárnap a szintén narancs 228-as „Szergej” teljesít szolgálatot. A 29-es vonalon a hétvége mindkét napján a lengyel bautzeni és poznańi kocsikból kiállított vastagcsíkos gyorsvonat jár NoHAB-, valamint gőzmozdony-vontatással.

Bhv-kocsi belülről

Fotó: Benkő Péter/Napló

A hétvégén néhány IC-járat szintén alkalmi összeállítással közlekedik két fordulóban Budapest és Tapolca között.

A legnépszerűbb attrakció, a legendás 424-es gőzös szombaton és vasárnap is közlekedik Celldömölk és Keszthely között, és a Csabai Tekergő vonatokon Füred–Tapolca között a vastagcsíkos szerelvény élén.

A fentieket ízelítőnek szántuk, lesz sok egyéb látni-hallani való, a vasúttársaság honlapján ma közzétette a részletes retró menetrendet.