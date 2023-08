– Önmagában a kertészkedés, bár nem tűnik kulturális tevékenységnek, szoros része az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak. Örömteli, hogy ennyire sokszínű térséget mutathatunk be Európának. Meg tudjuk mutatni, hogy nálunk a kultúrába belefér a gasztronómia, a kertészkedés, az élet sokszínűsége és az élet élvezete is, mesterfokon – hangsúlyozta megnyitóbeszédében Navracsics Tibor.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint egyre erősödik a kereslet a helyben előállított élelmiszerek, termékek iránt. Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, jó látni, hogy nemcsak az ország minden részéből, hanem a határainkon túlról is érkeztek résztvevők és kiállítók, míg András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége elnöke pedig kijelentette: csodálni való az, amit Várpalotára érkező kertbarátok bemutatnak a közönségnek.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere a szervezésért felelős Várpalota-Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület munkáját méltatta, kiemelve azt az elhivatottságot, amivel a Molnár Ferenc elnök vezette civil szervezet hosszú évtizedek óta dolgozik a térségért.

A megnyitó zárásaként a helyi Cserregő Néptáncegyüttes és a Tésről érkezett Bakony Virágai Népdalkör adott színvonalas műsort a megjelenteknek, majd a folytatásban, egészen vasárnap estig a kiállítóké volt a főszerep a Thury-vár folyosóján és a várudvaron.

Kerti termények és feldolgozott élelmiszerek egyaránt láthatóak voltak a várpalotai kiállításon. Képünkön Campanari-Talabér Márta, Navracsics Tibor és Molnár Ferenc nézi a kertbarátok standját Fotó: Szabó Péter Dániel

Színpompás kerti termények éppúgy láthatóak voltak, mint feldogozott élelmiszerek. A Berhidai Kertbarát Kör különleges lekvárjai – amelyeket bárki megkóstolhatott – ezúttal is nagy sikert arattak. A kertbarát szervezetek mellett szakmai kiállítókat is láthatott a közönség. Kertészeti árudák, kertépítő vállalkozások is képviseltették magukat a térség legnagyobb ilyen jellegű rendezvényén, amelynek ünnepélyes zárását vasárnap este tartották a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban.