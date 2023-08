A bakonyi erődítmény őrtornyát akartam megörökíteni, de belerondított valami a képbe, szárnyas csészealjszerűség. Mondhatjuk, hogy ufó, ugyanis ez az angol betűszóból származó kifejezés azt jelenti, hogy azonosítatlan repülő tárgy. A tengerentúli ufóészlelésekről pedig a legtöbb esetben kiderül, hogy csillagászati, meteorológiai, fizikai, optikai jelenségről vagy katonai repülő eszközről van szó. Mi a cseszneki valami esetében inkább rovarra gondoltunk. A netes kommentek közt több vicces megjegyzés érkezett a "Mi ez? Mi repül a vár felett?" kérdésünkre. A következő tippeket kaptuk: szender, boszorkány, ufó által elrabolt macska, életre kelt gyíkszobor, a bandériumosok felszerelése, gyalogkakukk, pákallagi kalambász, repül a bálna, várat lefejelő cápa, gabonakörös leszállópályát használók, drón, troll. Várkapitánytól, strázsamesterektől, várkisasszonyoktól, a vár alatti faluban lakóktól is jött javaslat, de a találgatásoknál egy kicsit komolyabb válaszra is vártunk, ezért megkerestük Horváth Andrást, a Széchenyi István Egyetem docensét.

A fizikus, aki optikai, égi jelenségekkel is foglalkozik, a cseszneki ufó eredeti fotóját felnagyítva, közelről is megvizsgálta és abból már meg lehetett próbálni konkrétabb adatokat megbecsülni. Szerinte nagyjából a következők állíthatók: először is az, hogy az ufó belóg a vár elé, tehát nem távoli, nagy, hanem közeli, kicsi tárgy lehet. Továbbá a fura lépcsőzöttsége a digitális zoomból adódhat, ami 1,9-szeres volt a fényképen. Emellett a kép adatainak elemzése szerint ilyen elmosódottság abból adódhat, ha a távolra fókuszált fényképezőgép előtt elrepül keresztben egy rovar, körülbelül ötven-hatvan centiméterre a lencsétől és a mozgásra merőleges mérete négy-hat milliméter között van. A mozgásirányú méret viszont nem állapítható meg számszerűen. Ennyi jön ki az optikai vizsgálatból. Tehát már tudjuk, hogy egy valószínű magyarázat a képre a keresztben elrepülő bogár. Hogy milyen fajhoz tartozhat, azt a fizikus nem tudta megtippelni.