A vásárláskor, amikor kijöttem a boltból, az ellenőrzőkapunál nem hallatszott csipogás. Pedig ez lett volna a legjobb, akkor rögtön kiszedték volna a védőeszközt a szép, fehér, fodros szélű párnahuzatomból, ami akkor már az enyém volt, kifizettem. A blokkot megtartottam, mint mindig, őrizgettem az egyelőre használhatatlan textillel együtt. Ahol lakom, ott ugyanis nincs olyan üzlet, mint amilyenben vettem, Győrbe pedig mostanában nem kellett újra mennem. Amikor már több mint egy hónap eltelt, e-mailt küldtem a kereskedőcég ügyfélszolgálatának, megkérdeztem, bevihetem-e a huzatot veszprémi üzletükbe, kiveszik-e ott is lopásgátlót. "Nagyon sajnálom, hogy nemcsak a pénztáros, én sem vettem észre, hogy benne maradt, ezért elnézést kérek, de ugye ő hajtogatta bele a sok textilt, amit vettem, egy nagy szatyorba, s az érthető, hogy véletlenül benne hagyta, előfordul az ilyesmi" – állt a levelemben.

Az ügyfélszolgálat egyébként kedves válasza nehezen érthető volt, a termék visszaküldésének feltételeit sorolta fel, de én ragaszkodtam a párnahuzathoz. Mintha egy nagyon gyenge fordítóprogram révén olvasták volna el kérdésemet és azzal is írták volna a választ. Az azért valószínűsíthető volt belőle, hogy mehetek boltláncuk veszprémi üzletébe is: "Ha le szeretné venni a párnáról a védelmet, kérjük, keresse fel a legközelebbi üzletünket. A szerviz biztosan megoldja a problémát." Felkerestem. Félve léptem a bejáratnál az ellenőrzőoszlopok közé, a szatyorba tett holmit óvatosan magam elé tartva. Persze, hogy most aztán egészen hangos szirénajelzés hangzott fel. A kasszánál lévők mind rám figyeltek. Gyorsan magyarázkodtam: "Csipogót hoztam vissza." Mondták: Jó, csak álljon már el a bejárattól!" – zavaró volt ugyanis a jelzés, mert ezúttal működött a jelzőeszköz.

Egy pillanat alatt kikerült a kerek kis biléta a párnahuzatból és mehettem is vele haza. A páromat is megnyugtathattam, mert ugyan kis esélyt adtam csak a lecsukatásomnak, de felkészítettem rá, lehet, hogy ügyvéddel kell jönnie értem. Most viszont már azt gondolom, gyakorlottak az ilyen helyzetek megfelelő kezelésében is az eladók.

Ha olvasóinknak már volt hasonló esetük, jártak így, megírhatják tapasztalataikat lapunknak a [email protected] e-mail-címre.