– Hogy mi kell a friss, üde megjelenéshez? Elsősorban a vidámág, pozitív gondolkodás, saját magunk elfogadása – fogalmaz Marianna, aki szédületes energiával, kirobbanó jókedvvel érkezik. Leszögezi, neki az is ad energiát, hogy budapesti lévén a fővárosban is, de Veszprémben is dolgozik, férjhez viszont Alsóörsre ment, ahol él. A község és a Balaton látványát, hangulatát külön ajándéknak tekinti az életében.

Hozzáteszi aztán, mindenkiben van szépség, érték, ezeket kell megkeresni, előtérbe helyezni, és akkor ragyogni fog az illető, aki ettől aztán szebbnek fogja látni a világot.

Marianna aláhúzza, a hozzá hasonlók külsőleg szépítik meg az embert, ami azért jó, mert ha szépnek látjuk magunkat, az a belsőnket is megszépíti. Egy kezelésen való részvétel a léleknek is jó, hiszen ilyenkor az ember kizökken a hétköznapok rohanásából, pihen, csak magára figyel.

Nagyon fontos és sajnos ritkán történik meg, hogy valaki nyugodtan, minden porcikáját elengedve csak önmagára figyeljen, stressz nélkül csak úgy legyen! Marianna elkötelezettje annak, hogy az ember minőségi krémekkel állítsa meg az időt, illetve fordítsa vissza, mert szerinte a plasztikai beavatkozással az ember éppen azt veszíti el, ami természetes rajta. Állítja, nincs harmónia és szépség szeretet, illetve törődés nélkül, érkezzen bárkitől is. Ezt nemcsak kapni jó, hanem adni is. Az ember lelkének nagyon kedvező, ha érzi környezete szeretetét, amit például akkor érhet el, ha jót tesz a másikkal, odafigyel rá, segíti bármiben. Csodát tehet egy szeretetteljes érintés is arc- vagy testmasszírozás közben. Pedig ezt valójában egy idegentől kapja a másik, de ha az érintésben érzi a szeretetet, a törődést, akkor megnyugtatja, pozitív érzelmeket vált ki belőle, és ez nagyon jó.

Fotó: Kovács Erika

Marianna számára is megnyugtató, amikor érzi a másikon az ellazulást és könnyedséget. Megjegyzi, a férfiak korábban csak azért jártak kozmetikába, mert elhozták a párjukat, de ma már szerencsére jellemző, hogy ők is igénylik az ellazulást, a megnyugvást, illetve a nekik való kezeléseket. Ők is ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint a nők, és bizony, érhetően, ők is szeretnek kiszakadni egy időre a rohanásból. A kozmetikus szerint csodákra képes egy szeretetteljes ölelés is, ami, ha őszinte és szívből jön, szintén nagyon jótékony lehet, hozzá például többen ezért is mennek. – Én szeretetből dolgozom a másik emberért, hogy segítsek neki, boldog és elégedett legyen, számomra nem a pénz az elsődleges – jegyzi meg. Szerinte az életben a szeretet, a szerelem, az elégedettség, a boldogság a valódi érték. Természetesen kell pénz is, de ez, mint mondja, nem érték, hanem eszköz, amire szükség van, ugyanakkor tudni kell vele bánni. Az embernek hálásnak kell lennie minden egyes forintért, amiért megdolgozott. Sajnos sokan mégis elsődlegesnek tekintik ezt, és nem veszik észre, hogy közben elrohannak mellette a valódi értékek, az egész élet. Lehet, ebből is adódhat, hogy sokan saját maguk idézik elő a problémát, pedig az élet megoldandó feladatokat állít az ember elé, ami, mivel megoldásról van szó, eleve pozitív, és nem problémákat, amik eleve leblokkolhatják. Egy problémahalmazban az ember soha nem lehet boldog, sajnos sokan csak erről beszélnek, ezt zúdítják a másikra, levéve a másik minden energiáját.

Mariann mindvégig kiemeli azt, hogy nincs harmónia külső és belső szépség nélkül. Utóbbit szolgálja a lélekterápia, ugyanis sokan azért keresik fel, mert megnyugvást szeretnének találni, amit ő finom érintésekkel ad meg a másiknak, illetve oldja a feszültséget az embernél, aki ellazul egy alkalomhoz illő, lágy muzsika mellett. Ilyenkor a szakember sok olyan kis kaput nyit meg a másikban, amelyen keresztül az illető rossz érzéseket tud elengedni, és így boldogabb lesz, megszabadul a negatív érzésektől, energiáktól.

A kérdésre, hogy honnan ez a rengeteg erő, energia, úgy válaszol: az kiegyensúlyozott, szeretetteljes életének köszönhető, amiért ő is keményen megküzdött, mert korábban nem így élt. – Újrakezdeni, boldognak lenni soha nincs késő – mondja búcsúzóul.