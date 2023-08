A veszprémi Makmoiselle pékség egyik vezetője, tulajdonosa mindig úgy igyekszik üzletében mindent alakítani, ahogy neki, ha vevő lenne, tetszene, a vásárló fejével próbál gondolkodni, mindenre tekinteni. Ezért tudja, hogy a látvány sokat számít. Neki is, ha ő választ kenyeret, pékterméket, pedig vallja, hogy az az elsődleges, miből készült. Náluk a pékáruk biogabonából és biolisztből, csak kovásszal. Szerinte sokaknak még kevés az információjuk e téren vagy nem tudják pontosan, hogy a kovászos kenyér nem azonos a teljes kiőrlésűvel és a gluténmentessel. De persze nem is kell a vevőknek mindent eleve ismerniük. Ezért Gabrielláék pékségében ahányszor csak kell, elmondják, miből hogyan lesz a kenyerük. Lényeges, hogy három napig készül és ennek a hatása, amikor megesszük. Lassan készül és lassan átszivárog ez az információ a vevőkhöz.

Arra már többen rájöttek, hogy, ha jó kenyeret akarnak enni, akkor érdemes beszélgetniük a készítőjével. Ezért praktikus a Makmoiselle-ben bevált megoldás, az, hogy szinte karnyújtásnyira van az üzemtől a pult, így, ha az eladók nem tudnak válaszolni a vásárló kérdésére, beszélnek a pékkel. Leegyszerűsítve a lényeget, azt mondhatjuk: az a fontos, hogy csak kovász legyen a kenyérben, mert akkor a glutén másképp bomlik le benne, mire elfogyasztjuk. Gabriella ezt úgy fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen egy fermentált élelmiszerről van szó és a fermentálásnak szerencsére most reneszánsza van. Az egészségünk szempontjából nagy szerencse ez – tehetjük hozzá.

– Dietetikusok is járnak hozzánk és a betegeik, akik rendszeresen több egészségügyi értéküket mérik. Ezért tudjuk, hogy már a sima fehér kenyerünk, ami egyszerű, kilencven százalékban fehér lisztből, tíz százalékban teljes kiőrlésűből készül, a cukorbetegeknél lassú felszívódást okoz és a gluténérzékenyeknél szintén jóeredményeket mutat. Többen, akik visszajárnak hozzánk, egyszerűen foglalják össze a kenyerünkkel kapcsolatos elégedettségüket: "Nem fáj a hasam tőle" – mondják. Ez sok mindentől lehet. Mi rendes tejet használunk, biodinamikus gazdaságból hozzuk, minden termékbe biotojás kerül, mert én sem eszem meg mást, miért adnánk a vevőinknek mást. Biogabonát használunk, azért, hogy a vegyszerek ne kerüljenek bele a kenyerekbe, ezért tudjuk ajánlani azokat egészen kis gyerekeknek is, bátran vihetik a magos zsemlét vagy a teljes kiőrlésűt. Az, hogy ki melyiket választja kovászos kínálatunkból, már egyéni ízlés kérdése, mi arra szoktunk ösztönözni mindenkit, időnként számukra újdonságokat is kóstoljanak meg – sorolta Gabriella, aki reggel a napot mindig vajas zsemlével kezdi.

Fotó: Benkő Péter

Tapasztalatai alapján már az az egészségünket szolgálja, ha jókedvvel vásárolhatunk, figyelünk közben egymásra, főleg, ha olyan mindennapi élelmiszerünk kiválasztásáról van szó, mint a kenyér. A pékségben szerinte mindig tanulhat újat, szerezhet mindennap olyan új inspirációt, amit beépíthet az életébe, és ezzel a vevők is így lehetnek, mert csak olyasmit készít nekik kollégáival, amit ők maguk szeretnek.