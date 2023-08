- A vevők eddig nem nagyon keresték a tanszereket, inkább csak ezen a héten kezdik komolyan venni a vásárlást. Azonban a korábbinál sokkal tudatosabban érkeznek, megnézik, hogy mi maradt tavalyról és csak azt szerzik be, ami hiányzik. Listával érkeznek és nem vásárolnak be előre egész tanévre például színes ceruza készleteket, hanem csak egyet vesznek a szeptemberi tanév kezdésre. Sokkal jobban figyelnek az ár-érték arányra, nem a drágább és nem is a legolcsóbb termékeket keresik többnyire, és tudják, hogy az alacsonyabb ár nem feltétlenül megy a minőség rovására. A közép kategóriás árú és minőségű termékeket keresik. Nagyon megnézik, hogy milyen táskát vesznek, sokan összehasonlítják az árakat az interneten kínált termékekével, de előfordul, hogy az onnan rendelt termék képe nem a valóságot tükrözi. Az iskolatáska sokszor csak egy egyszerű hátizsák. Pedig abból főleg a felső tagozatos diáknak érdemes erőset, strapa bírót vásárolni, hogy akár négy évet is kibírjon. Erre van is igény. A korábbi rajzfilm figurás termékeket nem keresik, de a tetszetős, szép táska, tolltartó még mindig kelendő. A füzetek esetében is így van, de azok legyenek erősek és színes borítósak, ez a kívánságuk a vásárlóknak. A bekötők átlátszók, anyagukban erősek. A tollartók közül az alsó tagozatos diákoknak a több szinteseket keresik a szülők de lehetőleg egy cippzárral, azzal könnyebb bánni. A felső tagozatos diákok már csak bedobálják az írószereket a henger alakú kisebb, vagy nagyobb tolltartókba. Az uzsonnás dobozok mellett a vizes kulacsok szintén kelendők, előnyben részesítik azokat, amelyek úgynevezett BPA mentesek, nem oldódik ki belőlük a műanyag, nem károsítják az egészséget. A hagyományos rajzeszközökre most is van igény, zsírkrétára, tükörre, de kellenek a színes korongok, az óralap, mérőszalag és a különféle ragasztók úgyszintén. A felső tagozaton érdemes megvárni, hogy melyik tanár mit kér az óráira, csak azután bevásárolni. Fontos beszerezni a felső tagozatra a körzőt, vonalzó készletet - mondta Marcsi.