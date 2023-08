A némi túlzással mini arborétumnak is beillő kert melletti füves terület kiválónak bizonyult egy kis pihenésre, Peltzer Géza harmonikás játékának mindenki örült. Azonban az érdeklődő családok nem sokáig ücsörögtek a fűben, a plédeken, mindenki kíváncsi volt a kert legszebb, éppen virágzó növényeire. Így Zoli az idegenvezető szerepét felvállalva bemutatta a növény különlegességeket. Szólt arról, hogy a kert első növényeit még a szülei ültették, ők azonban néhány éve sajnos már csak odafentről figyelhetik az idővel és évszakokkal folyton változó képet. Bemutatta a savanyú talajt kedvelő hortenzia féléket, amelyek némelyikének a virága a színét is váltja, mindenki elámult a gyönyörű peoniák láttán és bár a sásliliomok már elvirágoztak, a pikniknek névadó, különféle színű kasvirágok látványa mindenért kárpótolt. Némelyik tripla virággal örvendezteti meg a gondos kertészt, amint a leanderből is választhatunk ma már lilát a kedvünkért.

Peltzer Géza harmonikás játékával kellemes hangulatot teremtett a pikniken Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A selyemmirtuszok, a réti füzény, a hatalmas, csavaros ágú díszmogyoró egyaránt érdekelte a vendégeket, akik elámultak a pompás aranyszil és az olajbogyókkal teli olajfák láttán is. Az est zeneszó és közös beszélgetés mellett ért véget, de a házigazda tervei szerint jövőre újra vár mindenkit a kasvirág piknikre.