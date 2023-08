A kilencvenes években a Jászkarajenői füves puszták védett területén sokszor sikerült látni, e hazánkban ritkán előforduló ragadozó madarat. Sőt, akkoriban költését is bizonyítottuk, azonban ebben a térségben a parlagi sas (Aquila heliaca) több párja fészkel napjainkban, kiszorítva onnan a pusztai ölyvet.

Eurázsiai elterjedésű faj, élőhelye a kisebb facsoportokkal tarkított füves puszták, síkvidéki táj, de földön, sziklán és alacsonyabb fákon is fészkel. Törzsalakja Oroszországban és Kazahsztánban költ. Hazánkban fészkelt már kerecsensólyomnak kihelyezett költőtálcán, valamint magasles tetején is. Érdekesség, hogy a faj tagjai olykor párba álltak egerészölyvvel, és a nász eredményeként hibrid fiókák jöttek világra. Fő tápláléka az ürge és a hörcsög, de fogyaszt más kisemlősöket is, gyíkokat, békákat. Három-négy tojást rak, harminc nap kotlás után kelnek ki fiókái, amelyet cirka ötven napig a fészekben nevelnek. A fiatal madarak két-három év után válnak ivaréretté.

Ősszel és nyáron lehet megfigyelni kóborló példányait, így sikerült látni már korábban Vas vármegyében, de a Dunántúlon ritkán fordul elő, inkább a Tiszántúlon jelenik meg. Apajpuszta területén egy esetben pedig vezetéknek repült, áramütést szenvedett madarat leltünk fel. Sajnos a szigeteletlen vezetékek sok madáráldozatot követelnek. Hazánkban fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 100 ezer forint.