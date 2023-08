A Bakonyban még megcsodálhatjuk a napraforgókat, mert itt más növényekhez hasonlóan kéthetes késésben van fejlődésük az időjárási körülmények miatt. Még akkor is látványosak, ha nem felénk fordítják a fejüket, amelyek napkövetése nem egyértelmű és többféleképp magyarázzák kutatók. Az egyik valószínűsíthető verzió szerint a szív alakú leveleik felületét igyekeznek a napsütésnek leginkább kitenni és az is meghatározhatja fejforgatásukat, hogy a beporzókra leginkább milyen irányból számíthatnak. Nem tudunk, nem is szeretnénk e témában igazságot tenni, az biztos, hogy évről évre elkápráztatnak gyönyörűségükkel ezek a katonás sereget alkotó növények, köztük egy-egy renitenssel, aki kicsit kilóg a sorból, nem a többiekkel azonos szögben áll, vagy nem velük egyforma magasságúra nőtt.