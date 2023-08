Látszott az is, hogy a fekete soha nem megy ki a divatból, főként, ha estélyiről van szó, és a modellek karcsú alakjához lágyan simuló, aranygombos, hosszú kabátruhák pedig annyira finom anyagból készültek, hogy bemutatás közben, ahogy a többi finom vonalvezetésű viselet is, a Balaton hullámzását idézték. Az eleganciát és a világvárosi hangulatot fokozta az alkalomhoz illő muzsika, melyre bemutatták a modellek a csodás holmikat. A bemutató végén Zoób Kati divattervező a tőle megszokott egyszerű, ugyanakkor egyedi nyári összeállításban, kalapban mutatkozott be a kifutón. A híres divattervező mögött mindenki végigvonult a süppedős szőnyegen, aki részt vett a divatshow létrehozásában, mások mellett Hajas László mesterfodrász is.